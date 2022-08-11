Відповідні зміни планують внести до національного законодавства країни.

Глава Державної Думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що восени парламент може розглянути можливість надання громадянства Росії росіянам у країнах Балтії, які перебувають у статусі негромадян.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в Twitter розповів, чим загрожуватиме подібне рішення.

За його словами, люди, які отримають російський паспорт за спрощеним порядком, будуть депортовані з Латвії.

"У цьому випадку новоспечені громадяни Росії не зможуть отримати посвідку на проживання і повинні будуть покинути Латвію, відповідно до чого необхідно буде внести відповідні роз'яснення в національне законодавство", - зазначив Рінкевічс.

Як відомо, статус негромадян поширений в Латвії та Естонії. Він надавався колишнім громадянам СРСР та їхнім дітям, які народилися до 1992 року. Число негромадян поступово скорочується в процесі натуралізації. Вони мають право легально проживати в цих країнах, не запитуючи вид на проживання.

Нагадаємо, раніше Латвія запропонувала не продовжувати тимчасові посвідки на проживання росіянам і білорусам.

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