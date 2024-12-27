Військові літаки виконували завдання з ліквідації злочинних збройних угруповань.

У Нігерії винищувачі помилково вдарили по цивільних мешканцях. Внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загинули і кілька отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, інцидент стався у північно-західному штаті Сокото. Винищувачі переслідували бандитів у двох селах – Гідан-Сама і Рінтува, повідомив губернатор штату Ахмед Алію.

"Військові літаки виконували завдання з ліквідації злочинних збройних угруповань, що тероризують штат, і помилково розбомбили невинних людей цієї громади", – йдеться в заяві губернатора.

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Алію наголосив, що штат співпрацюватиме з іншими органами влади для розслідування військової операції, в результаті якої загинули люди.

Агентство додає, що військові повідомляли, що завдали ударів по цілях в околицях Гідан Сама і Рінтува, пов'язаних з угрупованням "Лакурава", але не надали жодних подробиць щодо постраждалих серед цивільних осіб. Відомо, що бомби на села скинули два військові літаки.

Інші інциденти у світі

25 грудня в Казахстані розбився пасажирський літак, що прямував з Баку до Грозного. На борту було 67 осіб, 38 загинули. Основна версія катастрофи – літак збила російська ППО. У ЗМІ пишуть, що звʼязок з диспетчерами було паралізовано системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного.

Тим часом у Сирії, де не так давно було повалено режим Башара Асада, сили, які підтримують режим поваленого диктатора, вбили чотирнадцятьох співробітників служби безпеки нової влади країни. Загиблі намагалися заарештувати офіцера, пов'язаного з в'язницею Седна, але потрапили в засідку.

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