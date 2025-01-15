Французькі спецпризначенці відпрацювали використання безпілотників та систем РЕБ, але не всі учасники тренувань залишилися задоволені.

Наприкінці минулого року французькі спецпризначенці провели надсекретні навчання, під час яких відпрацювали можливу участь у війні на боці України. Про це пише Intelligence Online із посиланням на власні джерела серед французьких військовослужбовців.

Зазначається, що в останні місяці 2024 року французькі військові кілька тижнів присвятили підготовці на секретному французькому полігоні. Навчання під назвою Persée (Персей) були підготовкою до потенційного перекидання в Україні для протидії російському наступу з території Білорусі.

Повідомляється, що французи врахували досвід української оборони під час оборони Києва в лютому 2022 року. Французькі спецпризначенці тренувалося протягом тижня, щоб перевірити готовність особового складу і обладнання.

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Підрозділи, що входять до складу сил спеціального призначення, зокрема елітний 13-й парашутно-десантний драгунський полк, були відправлені на місцевість, яка за своїм ландшафтом нагадує район річки Дніпро на північ від Києва. Мета навчань полягала в тому, щоб навчити команди операторів безпілотників для виконання місій у ворожій обстановці, схожій на те, що могло б мати місце в Україні.

Як пише Intelligence Online, навчання загалом були зосереджені на методах ведення радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Разом з тим ці навчання обійшли увагою питання використання FPV-дронів, що деякі учасники назвали недоліком. Крім того довелося використовувати багато китайських "мавіків" замість дронів французького виробництва.

Співрозмовники журналістів висловили стурбованість тим, наскільки французькі виробники безпілотників відстали в плані розробки та екстрених поставок дронів для військових потреб.

Французькі війська в Україні

Як писав УНІАН, майже рік тому президент Франції Еммануель Макрон першим підняв питання можливої участі військ НАТО у російсько-українській війні у тому чи іншому форматі.

У цьому контексті аналітики озвучували кілька можливих сценаріїв того, що саме робитимуть французькі війська в Україні. Зокрема звучали припущення, що французи охоронятимуть кордон України з Білоруссю, аби вивільнити українські сили, які там присутні.

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