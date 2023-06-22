У Кишиневі заявили, що не потерплять таких заяв.

Від посла РФ у Молдові вимагають пояснень заяви гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо про удари по їхній країні.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що рішуче засуджують нещодавні заяви представника РФ на українській окупованій території, в яких їхній країні загрожувала безпосередня загроза, пише TWR Moldova.

"Подібні заяви абсолютно неприйнятні. Ми не потерпимо таких виразів, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції викличе в екстреному порядку главу дипломатичного представництва Російської Федерації в Республіці Молдова із запитом відповідних пояснень", - йдеться в заяві МЗС.

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Удар по Чонгарському мосту: що відомо

Сьогодні вранці російські окупанти заявили про удар по Чонгарському мосту. Глава окупаційної адміністрації Криму Аксьонов сказав, що ніхто не постраждав.

Сальдо заявив, що удар завдали ракетами Storm Shadow. Пізніше він записав відео, в якому сказав, що удар по мосту "нічого не вирішує".

У цьому ж відео гауляйтер анонсував "дуже серйозну відповідь" по мостах в Одеській області і в молдавських Джурджулештах.

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