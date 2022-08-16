Кишинів і Тирасполь мають різні погляди на географічні кордони невизнаного Придністров'я.

Незалежність невизнаного Придністров'я не зможе вирішити проблему у регіоні.

Про це молдовський віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Олег Серебрян розповів в інтерв'ю Jurnal.md.

Головна причина у тому, що Кишинів і Тирасполь мають різні погляди на географічні кордони Придністров'я.

"По-перше, нам треба зрозуміти, що є Придністров'я, бо Кишинів і Тирасполь мають різні погляди на географічні межі регіону. У Тирасполі вважають, що Кочієри, Кошниця, Варниця і навіть Копанка мають бути частиною так званої "Придністровської молдавської республіки". Якщо ви подивитесь на їхні карти, то побачите, що, на їхню думку, не лише території, які зараз контролює неконституційна влада Придністров'я, а й ще вісім населених пунктів мають увійти до складу", - пояснив Серебрян.

У Молдові переконані, що план Тирасполя стати незалежним є нереалістичним.

"Я чув різні гіпотези про те, що краще дати їм незалежність, а вони віддадуть нам Бендери, але це нереалістичний план. Це може здатися легким рішенням, але нам не хотілося б отримати по сусідству територію, яка повністю вийшла з-під контролю. Незалежність Придністров'я не може бути рішенням, бо призведе лише до більшої нестабільності у регіоні", - пояснив віцепрем'єр-міністр.

Серебрян наголосив, що невирішений придністровський конфлікт не завадить європейській інтеграції Молдови.

"Це можливо, як із Кіпром. Україна зараз теж кандидат на вступ до ЄС. У випадку лівобережжя Дністра важливо, чого хочуть люди. Тому така важлива зміна менталітету населення. Я нещодавно говорив у Брюсселі, що ми маємо зробити все можливе, щоб інтеграція ЄС та реінтеграція країни проходили синхронно, паралельно, у тому числі за допомогою позитивної мотивації громадян", - підсумував він.

Як писав УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу (ОГРО), що базується в Придністров'ї.

Напередодні російські пропагандисти поширювали маніпулятивні заяви так званого голови МЗС невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва про можливу ескалацію в регіоні. Він заявив, що "можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій".

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