Зокрема, російські ЗМІ ставили під сумнів необхідність постачання військової допомоги Україні для протидії агресії РФ.

Російські окупанти продовжують поширювати дезінформацію та фейки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, станом 21 липня окупанти поширювали заяву російської сенаторки з Криму Ольги Ковітіді, що перейшла на бік Росії після анексії півострова. Вона поставила під сумнів необхідність постачання військової допомоги Україні для протидії агресії РФ.

Зокрема, заявила, мовляв, "системно озброюючи Україну, США та Західні країни надають Києву "ведмежу послугу", оскільки втягують Україну у військовий конфлікт, що вимотує". За її словами, "це створює очевидні ризики для європейської безпеки загалом". Це дезінформація.

Крім цього, окупанти розповсюджували маніпулятивні заяви так званого голови МЗС невизнаного Придністров’я Віталія Ігнатьєва. Той заявив, що "можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров’ї може призвести до воєнних дій".

Також росіяни розповсюджували фейки про свою зброю. Зокрема, ЗМІ РФ цинічно заявили, мовляв, 2С4 "Тюльпан" - єдиний у світі міномет калібру 240 мм та не має аналогів, а "розрахунок міномета може знищувати ключові вузли українських націоналістів – укріпрайони, склади з боєприпасами та пальним, при цьому не руйнуючи об’єкти цивільної інфраструктури, розташовані поруч: мости, цехи, ангари".

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