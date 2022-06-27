Екс-президенту інкримінують перевищення повноважень у 2008-2009 роках, коли він був міністром економіки та торгівлі.

У понеділок, 27 червня, Генеральна прокуратура Молдови висунула нові звинувачення проти проросійського екс-президента Ігоря Додона.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Молдови.

Екс-президенту інкримінують перевищення повноважень у 2008-2009 роках, коли він був міністром економіки та торгівлі.

"Він звинувачується в тому, що, займаючи цей пост, підписав наказ, на підставі якого в травні 2008 року гендиректор компанії Energocom уклав з угорською компанією контракт про закупівлю електроенергії за завищеною ціною, завдавши державі збитків в $11,9 млн", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Ці дії призвели до підвищення цін на електроенергію для населення.

Затримання Додона:

Додон займав президентський пост в Молдові з 2016 по 2020 рік.

24 травня 2022 року правоохоронні органи провели обшуки в будинку п'ятого президента Молдови Ігоря Додона.

Обшуки проводили в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду та фінансування партії соціалістів злочинною організацією.

26 травня його помістили під домашній арешт на 30 днів.

Колишній президент Молдови свою провину не визнав, назвавши справу політичною.

Вас також можуть зацікавити новини: