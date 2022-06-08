Додон сказав, що Мая Санду та "її зовнішні господарі" йдуть за українським сценарієм.

Відправлений під домашній арешт та підозрюваний у держзраді екс-президент Молдови Ігор Додон заявив, що чинна молдовська влада веде підготовку до приєднання Молдови до Румунії.

Додон зробив відповідний допис у Facebook.

"Насправді всі ці процеси з озброєння та антиросійська істерія влаштовуються спеціально для того, щоб виправдати присутність військ НАТО на території Республіки Молдова. Готується військове та політичне приєднання нашої країни до території Румунії, з відмовою від нейтралітету", - заявив Додон.

Додон додав, що Мая Санду та "її зовнішні господарі" йдуть за українським сценарієм, провокуючи навмисну дестабілізацію, щоб використати молдован як "гарматне м'ясо у геополітичній битві".

Він зазначив, що президентка Санду, її партія крок за кроком забезпечують "ліквідацію держави", тому закликав "кожну патріотичну партію" морально мобілізувати своїх прихильників і будь-якої миті бути готовими вийти, щоб "захистити державність та нейтралітет, а також мир для наших дітей".

Затримання Додона

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 травня правоохоронні органи здійснили обшуки в будинку п'ятого президента Молдови Ігоря Додона, який відомий своєю симпатією до московії.

Обшуки проводили в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду батьківщини та фінансування партії соціалістів злочинною організацією.

26 травня його помістили під домашній арешт на 30 днів.

Додон обіймав президентську посаду в Молдові з 2016 по 2020 рік.