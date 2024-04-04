Рештки бепілотника з написом "Герань-2" знайшли за 500 метрів від молдавсько-українського кордону

У Молдові знову знайшли елементи російського дрона-камікадзе. Про це повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова.

"Прикордонна поліція повідомляє, що сьогодні, 4 квітня 2024 року, близько 14:15 поблизу міста Етулія-Владічень Вулканештського району ідентифіковано інші фрагменти знищеного безпілотника з написом на крилі – "Герань-2". Фрагменти знайшли приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїхали компетентні органи, доступ до місця виявлення решток дрона було обмежено.

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"Наразі залишки безпілотника досліджують фахівці, які не виявили жодних ризиків", - також зазначає поліція.

Російські дрони в Молдові - деталі

У лютому після дронової атаки РФ на Україну, у сусідній Молдові заявили, що виявили уламки російського дрона. Фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed виявили прикордонники в районі молдавсько-українського кордону біля села Етулія Вулканештського району.

Молдавські прикордонники висловили думку, що виявлені уламки можуть належати одному з безпілотників, збитих українською зенітною установкою під час атаки Росії на південь України.

Також уламки російських ракет та інших військових засобів нападу виявляли на території Польщі, уламки дронів – на туриторії Румунії.

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