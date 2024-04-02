Наразі через Одещину пролітають тисячні зграї водоплавних птахів.

За даними науковців, антропогенні зміни на шляху птахів, що мігрують, свідчать про широкі зміни навколишнього середовища, які вже стрімко відбуваються, особливо в зоні бойових дій.

Як повідомив співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв, протягом останніх тижнів триває масова міграція водоплавних птахів. Він зазначає, що цей процес - одне з найбільш чудес природи, що вражають - неймовірна витривалість та наполегливість дозволяють птахам двічі на рік долати величезні відстані.

"Перелітні птахи й траси їх перельоти - це сигнали про здоров’я природи та нашого довкілля. Антропогенні зміни на шляху далеких мігрантів, які перетинають декілька країн та середовищ існування, свідчать про більш широкі зміни навколишнього середовища, які вже стрімко відбуваються, особливо в зоні бойових дій. Ці зміни жорстоко торкнулись і ще торкнуться негативними наслідками й для природи та для людей", - стверджує науковець.

Відео дня

За його словами, зараз, зокрема, на Одещині спостерігається велика кількість "крилатих мігрантів". Через Придунайські озера, дельту Дунаю, лиман Сасик, Національний природний парк "Тузловські лимани", дельту Дністра, пролітають тисячні зграї водоплавних птахів.

"Серед них багато лисок, попелюхів та можливо останні зграї червоноволої казарки, білолобого гуся, лебедів кликунів. На піщаному пересипу серед кущів і на галявинах харчуються зяблики звичайні, та багато інших горобцеподібних птахів. Вночі ще летять білолобі гуси та чорвоноволі казарки, коли тихо і не чутно "шахедів", - розповідає науковець.

Він каже, що іноземні вчені поділилися з українцями інформацію про те, що неподалік від нацпарку перебувають на відпочинку гуси, які мають супутникові датчики з Болгарії.

"Попереду у всіх птахів далекий край і довга дорога у тому числі через зону бойових дій. Летять гуси у російську тундру… Багато з гусей гніздяться виключно там, але восени на зимівлю обов'язково летять в Українське, Румунське та Болгарське Причорномор'я...", - розповідає Русєв.

Наслідки російського вторгнення

У березні через російську агресію, зокрема, дію підводних човнів, на узбережжі Чорного моря знайдено десятки загиблих ссавців. За даними доктора біологічних наук, співробітника Національного природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, в акваторію Південно-Західної частини Чорного моря нещодавно повернулися з зимівлі дельфіни та ссавців. Та за останній місяць вже загинуло декілька десятків дельфінів у бухтах Севастополя та інших берегів окупованого Криму.

Окрім того, мертвих ссавців виявлено у РФ - неподалік від Новоросійська та узбережжя Краснодарського краю, та серед цих тварин - є й контужені. Як стверджує Русєв, вони – з симптомами ураження сонарами підводних човнів.

Вас також можуть зацікавити новини: