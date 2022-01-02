Ізраїльські військові кажуть, що ракети було випущено з сектора Газа.

За словами військових Ізраїль, в суботу, 1 січня, палестинські бойовики в секторі Газа випустили дві ракети в напрямку Середземного моря, що призвело до вибуху біля берегів Тель-Авіва.

В результаті, за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав, передає Reuters.

Після інциденту ізраїльські військові заявили про завдавання ударів по "об'єктах терористів в секторі Газа".

— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

Радіо ХАМАС повідомляло, що деякі з постів безпеки палестинського ісламістського руху і тренувальний табір були атаковані ізраїльськими літаками й танками. Повідомлень про жертви не надходило.

При цьому афілійований з ХАМАС новинний сайт Paltimes написав, що запуск ракет у бік моря, ймовірно, було викликано несправністю.

Раніше УНІАН писав про те, як ізраїльські військові проводять масштабне стеження за палестинцями на Західному березі річки Йордан за допомогою системи розпізнавання облич, що працює через камери спостереження і смартфони.

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