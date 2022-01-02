У посольстві вимагають розслідувати "антисемітські прояви, які мали місце під час маршу".

Ізраїль засудив смолоскипну ходу до дня народження Степана Бандери. Такі марші пройшли в деяких українських містах 1 січня, зокрема в Києві.

"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні", - повідомляється на сторінці посольства Ізраїлю у Twitter.

Там також зазначили, що вимагають розслідування у зв'язку з ходою.

"Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, 1 січня в Києві пройшов смолоскипний марш з нагоди 113-ї річниці від дня народження керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Об'єднана єврейська община України повідомила про акт антисемітизму на смолоскипній ході в Києві. За її даними, зокрема, один з учасників брав участь з плакатом приблизного змісту: "У Нюрнберзі відбувся суд над нацизмом у Німеччині. А коли відбудеться Нюрнберг-2 над ж*******о-московським комунізмом?".

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