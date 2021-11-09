Окрім програми для смартфона ізраїльські військові встановили камери для сканування осіб у розділеному між Ізраїлем та Палестиною місті Хеврон.

Ізраїльські військові проводять масштабне стеження за палестинцями на Західному березі річки Йордан за допомогою системи розпізнавання облич, що працює через камери спостереження і смартфони.

Як пише The Washington Post, військові вжили такий захід, щоб зрозуміти рівень небезпеки палестинця для оточуючих.

Військові відстежують палестинців за допомогою програми Blue Wolf для смартфонів. Вона фіксує фотографії облич палестинців і порівнює їх із великою базою даних зображень Wolf Pack, яку один із колишніх військових описав як "секретний армійський Фейсбук для палестинців".

Додаток на смартфоні різними кольорами сповіщає солдатів, якщо палестинця потрібно затримати й заарештувати чи відпустити.

Як пише Washington Post, щоб створити базу даних, яку використовує Blue Wolf, ізраїльські солдати змагалися у фотографуванні палестинців, у тому числі дітей та літніх людей, із призами за найбільше фотографій, зібраних кожним підрозділом. Загальна кількість сфотографованих людей невідома.

Окрім Blue Wolf, ізраїльські військові встановили камери для сканування облич у розділеному між Ізраїлем і Палестиною місті Хеврон, щоб допомогти солдатам на блокпостах ідентифікувати палестинців ще до того, як вони пред'являть свої посвідчення особи. Велика мережа камер забезпечує моніторинг населення міста в режимі реального часу і, за словами одного колишнього солдата, іноді може "зазирнути" в приватні будинки.

Відповідаючи на запитання про програму спостереження, у Збройних силах Ізраїлю (IDF) заявили, що "звичайні операції з безпеки" є "частиною боротьби з тероризмом і зусиль, спрямованих на покращення якості життя палестинського населення в Юдеї та Самарії" (Юдея і Самарія - офіційна ізраїльська назва одного з округів, відома як Західний берег річки Йордан, - УНІАН).

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Бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази

В кінці травня між Ізраїлем і угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад" набрав чинності режим припинення вогню, який поклав край масованим обстрілам з обох сторін, які не припинялися протягом 11 днів. Угода була досягнута за посередництва Єгипту.

Водночас сторони попередили одна одну про можливі наслідки в разі порушення перемир'я. В Ізраїлі вказали, що режим припинення вогню перестане діяти, якщо з Сектора Гази продовжаться ракетні обстріли ізраїльської території.

На початку вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по цілях в Секторі Гази у відповідь на запущені звідти повітряні кулі із запалювальною сумішшю, які викликали пожежі на півдні країни.

За кілька днів Ізраїль знову завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл. Як заявили ізраїльські військові, удари були завдані по підземній інфраструктурі бойовиків руху ХАМАС: майстерні з виробництва ракет, складу зброї, тренувального центру і тунелю

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Автор: Олександр Топчій