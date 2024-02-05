Звинувачення у шпигунстві можуть призвести до нової напруженості між Індією та Пакистаном.

Співробітник посольства Індії в Москві був заарештований за підозрою в шпигунстві на користь Пакистану, що може зіпсувати відносини між сусідами з Південної Азії.

Як пише Bloomberg, Сатьєндра Сівал, помічник Служби безпеки московського посольства, був заарештований у неділю після того, як індійські чиновники виявили, що він працював від імені пакистанського шпигунського агентства Intter-Services Intelligence Agency, згідно із заявою поліції штату Уттар-Прадеш. Сівал, який перебуває в Москві з 2021 року, підозрюється у витоку інформації про оборону і зовнішні відносини Індії, йдеться в заяві поліції.

Звинувачення у шпигунстві можуть призвести до нової напруженості між Індією та Пакистаном, які десятиліттями намагалися порозумітися. Сусіди, що володіють ядерною зброєю, вели три війни через Джамму і Кашмір, спірний регіон в Гімалаях, на який претендують обидва уряди.

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Міністерство закордонних справ Індії обізнане про арешт і надає допомогу слідчим, за словами високопоставлених чиновників Міністерства закордонних справ, які попросили не називати їх імена через делікатність питання.

Напруженість між Пакистаном та Індією

У 2021 році військові Індії та Пакистану домовилися припинити стрілянину на спірному кордоні в Кашмірі.

У спільній заяві країн говорилося, що сторони будуть вирішувати питання і розбиратися з проблемами, які можуть порушити мир і привести до насильства.

Останній раз ці ядерні держави підписували угоду про припинення вогню на кордоні ще в 2003 році, проте в 2020 році обстановка знову загострилася.

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