Востаннє ядерні держави домовлялися про припинення вогню у 2003 році.

Військові Індії та Пакистану домовилися припинити вогонь на спірному кордоні в Кашмірі.

Читайте такожNewsweek: Ядерна війна між Індією і Пакистаном буде вдвічі кривавішою, ніж Друга світоваУ спільній заяві країн йдеться, що сторони будуть розв'язувати питання і розбиратися з проблемами, які можуть порушити мир та привести до насильства, передає Reuters.

Останній раз ці ядерні держави підписували угоду про припинення вогню на кордоні ще у 2003 році, проте в останні роки ситуація в регіоні знову загострилася.

У Нью-Делі заявили, що своєрідне перемир'я частково спрямоване на полегшення ситуації для мирних громадян, які живуть уздовж кордону та регулярно опиняються під перехресним вогнем. Водночас Індія не збирається послаблювати свої позиції вздовж лінії розмежування.

Конфлікт у Кашмірі

Кашмір — спірна область на північному заході півострова Індостан — є осередком напруги між країнами, що його займають, — перш за все Індією і Пакистаном. При цьому розділ Кашміру не закріплений офіційними угодами про кордони.

Сьогодні Кашмір фактично розділений між трьома країнами: Пакистан контролює північний захід, Індія контролює центр і південь, а північний схід контролює Китайська Народна Республіка.

Довгий час Кашмір був гарячою точкою у відносинах між сусідами, і напруженість відновилася після того, як Нью-Делі відмовився від автономії Гімалайського регіону у серпні минулого року, розділивши його на федерально керовані території.

Індія і Пакистан заявляють права на весь регіон.

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Переклад: Катерина Комолова