Група Зелених/ EFA опублікувала у вівторок заяву, в якій говориться, що вона "глибоко стурбована" звинуваченнями, і просить заборонити Жданок входити до парламенту на час розслідування.

Поки Європейський парламент розслідує справу щодо латвійської депутатки, підозрюваної в шпигунстві для Росії, її співвітчизники в палаті попереджають, що є й інші, подібні до неї.

"Є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать інтересам Росії", - заявили Сандра Калнієте, Робертс Зіле і Іварс Іябс від правоцентристської Європейської народної партії, правих Європейських консерваторів і реформістів і ліберальної партії Renew відповідно в листі, отриманому брюссельським офісом POLITICO.

Три латвійські депутати Європарламенту висловили стурбованість з приводу підозрілого "публічного втручання, протоколів голосування, організованих заходів, а також таємної діяльності".

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"Група Зелених/EFA повинна нести певну відповідальність за довгострокову співпрацю, фінансову підтримку та обмін інформацією зі Жданок з липня 2004 року по березень 2022 року", - додали в групі.

Латвійські соціалісти не підписали лист депутатів Європарламенту - і після виключення Жданок з групи в парламенті немає латвійських зелених.

Група Зелених/ EFA опублікувала у вівторок заяву, в якій говориться, що вона "глибоко стурбована" звинуваченнями, і просить заборонити Жданок входити до парламенту на час розслідування.

Робота Тетяни Жданок на РФ - деталі

Парламент у понеділок почав внутрішнє розслідування щодо латвійського депутата Європарламенту Тетяни Жданок після того, як незалежна Російська газета-розслідувач The Insider повідомила, що вона протягом багатьох років працювала агентом російських спецслужб.

Вона була однією з лише 13 депутатів Європарламенту, які в березні 2022 року проголосували проти резолюції, що засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, через що її виключили з групи зелених/EFA. Жданок тепер є незалежним депутатом Європарламенту.

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