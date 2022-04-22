За останній рік, як зауважив радник очільника МВС, не було жодної зустрічі, де Путін сидів би так близько до свого співрозмовника.

Президент РФ Володимир Путін вчора нібито провів зустріч з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу. Проте відео викликало чимало запитань, адже очільник Кремля робив дивні рухи, зокрема, хапався руками за стіл. Крім того, він вперше за довгий період начебто сидів настільки близько до свого співрозмовника.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону припустив, що росіяни знову використали спецефекти, а Путін та Шойгу насправді не зустрічались наживо.

"Судячи з всього, Путін сидить біля телевізора, а Шойгу – це примонтована людина на відео", – зазначив Денисенко.

За останній рік, як зауважив радник очільника МВС, не було жодної зустрічі, де Путін сидів би так близько до свого співрозмовника. Крім того, Денисенко припустив, що Шойгу насправді не військовий і ніколи ним не був. Шойгу просто відіграє роль "обличчя міністра оборони".

Зазначимо, Сергій Шойгу збрехав Путіну про захоплення Маріуполя. Захисники міста відреагували на цю доповідь. Відео розмови Путіна та Шойгу опублікували російські пропагандистські канали.

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