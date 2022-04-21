"Азовці" відповіли на доповідь очільника міноборони РФ про "успіхи" в оточеному Маріуполі.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу збрехав президенту країни-агресорки Володимиру Путіну про захоплення Маріуполя. Захисники міста відреагували на цю доповідь.

Відео розмови Путіна та Шойгу опублікували російські пропагандистські канали.

Зокрема, Шойгу заявив Путіну, що Маріуполь "звільнений", але на території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові. Водночас очільник міноборони РФ запевнив російського диктатора, що 2 тисячі "українських бойовиків та іноземних найманців надійно заблоковані" на території заводу. На їх знищення російським окупантам нібито потрібно було б три-чотири дні.

Водночас Путін наказав Шойгу скасувати штурм "Азовсталі", оскільки він "недоцільний".

Воїни полку "Азов", що боронять Маріуполь, відреагували на заяву про "захоплення" Маріуполя та їхнє блокування на "Азовсталі" даними про знищення техніки окупантів.

"Попри надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР", - йдеться у повідомленні.

Атака на "Азовсталь": що відомо

19 квітня представник так званої народної міліції "ДНР" Едуар Басурін в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24" заявив про початок штурму"Азовсталі".

"Частково штурмові групи, які були підібрані спеціально для штурму цього об'єкта, вони вже почали свою роботу", - заявив Басурін.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко того ж дня повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії і танків по житловому сектору Лівобережного району.

Пізніше бізнесмен і нардеп Сергій Тарута повідомив, що окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу Азовсталь, під завалами перебували близько 300 осіб, у тому числі діти. Радник мера міста Петро Андрющенко заявив, що район "Азовсталі" дійсно знаходиться під щільним бомбардуванням надважких бомб, проте люди там не ховаються.

Напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що на заводі "Азовсталь" ховаються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів. Керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін підтвердив, що на території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних, у тому числі жінки, діти.

У Росії також визнали, що в розбомбленій ними "Азовсталі" були цивільні.

За словами заступника командира полку "Азов" Святослава "Калина" Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

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