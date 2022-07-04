Вилучені кошти могли би бути передані як окремим особам у вигляді репарацій, так і українській державі.

Велика Британія хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян, щоб віддати їх Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Сполученого королівстів Ліз Трасс, передає The Guardian.

За її словами, вона підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у Великій Британії та передати їх жертвам російської війни в Україні.

"Я підтримую цю концепцію. Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з міністерством внутрішніх справ і міністерством фінансів, але я, звісно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно правильно розібратися в деталях", - сказала Трасс.

Вона зазначила, що для реалізації цієї ініціативи швидше за все потрібно буде ухвалити відповідне законодавство, але не обов'язково.

Вилучені кошти могли би бути передані як окремим особам у вигляді репарацій, так і українській державі. Наразі Велика Британія може заморозити російські активи відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів і продовжити замороження ще на 56 днів. У цей період власник активу не може жодним чином отримати вигоду від активу.

Як повідомляв УНІАН, країни Заходу заблокували або заморозили активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 30 мільярдів доларів. Також заморожені активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.

Робоча група "Російська еліта, проксі та олігархи" (REPO) також активно працює, щоб унеможливити обхід санкцій, а також веде роботу з приватним сектором та іншими країнами, щоб сприяти ефективному впровадженню санкцій.

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