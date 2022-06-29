Також заморожені активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.

Робоча група "Російська еліта, проксі та олігархи" (REPO) заблокувала або заморозила активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 30 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Європейська комісія. За 100 днів повномасштабної війни в Україні робочій групі вдалося здійснити низку обмежувальних заходів.

"Членам REPO вдалося досягти цього успіху завдяки тісній та інтенсивній державній та міжнародній співпраці та координації", - мовиться у повідомленні Адміністрації президента США.

Зокрема було заблоковано активи підсанкційних росіян на суму понад 30 мільярдів доларів, заморожені активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.

Заарештовані, вилучені або заблоковані елітна нерухомість, яхти та інші судна, що належать підсанкційним росіянам.

Крім того, через обмежений доступ до світової фінансової системи Росія має труднощі із закупівлею технологій, які вона потребує для продовження воєнних дій в Україні.

Робоча група також активно працює, щоб унеможливити обхід санкцій, а також веде роботу з приватним сектором та іншими країнами, щоб сприяти ефективному впровадженню санкцій.

"Робота REPO ще не завершена. Протягом найближчих місяців члени REPO продовжуватимуть відстежувати активи, потрапивши під санкції, та не дозволяти росіянам підірвати заходи, які спільно запровадили члени REPО", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у березні цього року міністерства фінансів і юстиції США оголосили про запуск багатосторонньої робочої групи "Російська еліта, проксі та олігархи" (REPO).

До неї увійшли країни, які погодилися використовувати повноваження для збору та обміну інформацією, з метою замороження чи вилучення власності підсанкційних російських еліт по всьому світу. До групи приєдналися Європейська комісія, а також уряди Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Великої Британії та США.

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