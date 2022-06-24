Парламент Канади ухвалив відповідні зміни до закону.

Канада зможе зараз конфіскувати заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter.

"Парламент Канади ухвалив зміни до закону "Про спеціальні економічні заходи", що передбачають конфіскацію канадською державою іноземного майна та його передачу іншій іноземній державі. У випадку України це означатиме, що Канада зможе конфіскувати зараз заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні. Це перший прецедент закріплення в законодавстві такого механізму після початку війни!" - наголосив Єрмак.

Як раніше повідомляв УНІАН, Канада ввела додаткові санкції проти Росії. Країна заборонила надавати 28 послуг нафтогазової та хімічної промисловості РФ.

Всього з 24 лютого по 7 червня Канада відповідно до закону про спеціальні економічні заходи стосовно Росії заблокувала 412,1 мільйона канадських доларів, а це близько 328 мільйонів доларів США.

Крім того, до держбюджету України надійшов 1 мільярд канадських доларів, а це 773 мільйонів доларів США, кредиту на пільгових умовах від канадської влади.

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