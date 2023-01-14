Марія Захарова заявила, що під санкції потрапили 36 британських діячів.

Влада Російської Федерації наклала санкції на низку іноземних політиків та дипломатів. Йдеться про 36 британських діячів.

"Було ухвалено рішення додатково включити в російський "стоп-лист" ряд членів Кабінету Міністрів, представників силових відомств і журналістського корпусу Сполученого Королівства", - йдеться у заяві прес-секретаря Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

За її словами, в список потрапили:

Відео дня

міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі;

міністр у справах соціально-економічного розвитку регіонів, житлового забезпечення, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув;

канцлер герцогства Ланкастерського Олівер Дауден;

міністр без портфеля Назім Захаві;

начальник Генерального штабу Патрік Сандерс;

представники керівництва Стратегічного командування британських збройних сил і Національного центру кібербезпеки.

При цьому Захарова заявила, що в російському зовнішньополітичному відомстві "не бачать доцільності" публікувати повний список нових фігурантів санкційного рішення, адже "влада в Лондоні розуміє, про кого йдеться".

Санкції проти Великої Британії - що відомо

12 січня стало відомо, що Російська Федерація внесла в "чорний список" 36 представників Кабінету Міністрів, силових відомств та журналістів Великобританії.

Обмеження ввели нібито "у зв'язку з антиросійським курсом уряду Великобританії", який "продовжує активно застосовувати механізм персональних санкцій і веде інтенсивну пропагандистську кампанію з метою дискредитації" Росії.

Варто відзначити, що Великобританія активно вводила санкції щодо політиків та олігархів з Росії, а також Лондон активно підтримує Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: