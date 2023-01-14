Росія ввела санкції проти глави МЗС і начальника Генштабу Британії / фото getty images

Влада Російської Федерації наклала санкції на низку іноземних політиків та дипломатів. Йдеться про 36 британських діячів.

"Було ухвалено рішення додатково включити в російський "стоп-лист" ряд членів Кабінету Міністрів, представників силових відомств і журналістського корпусу Сполученого Королівства", - йдеться у заяві прес-секретаря Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

За її словами, в список потрапили:

Відео дня
  • міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі;
  • міністр у справах соціально-економічного розвитку регіонів, житлового забезпечення, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув;
  • канцлер герцогства Ланкастерського Олівер Дауден;
  • міністр без портфеля Назім Захаві;
  • начальник Генерального штабу Патрік Сандерс;
  • представники керівництва Стратегічного командування британських збройних сил і Національного центру кібербезпеки.

При цьому Захарова заявила, що в російському зовнішньополітичному відомстві "не бачать доцільності" публікувати повний список нових фігурантів санкційного рішення, адже "влада в Лондоні розуміє, про кого йдеться".

Санкції проти Великої Британії - що відомо

12 січня стало відомо, що Російська Федерація внесла в "чорний список" 36 представників Кабінету Міністрів, силових відомств та журналістів Великобританії.

Обмеження ввели нібито "у зв'язку з антиросійським курсом уряду Великобританії", який "продовжує активно застосовувати механізм персональних санкцій і веде інтенсивну пропагандистську кампанію з метою дискредитації" Росії.

Варто відзначити, що Великобританія активно вводила санкції щодо політиків та олігархів з Росії, а також Лондон активно підтримує Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: