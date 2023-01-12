Правила надання "золотої візи" стали жорсткішими в 2015 році, але до того часу більше 6 тисяч осіб встигли отримати її.

Серед осіб, які були володарями "золотих віз" в Великобританія, були росіяни, щодо яких згодом були запроваджені санкції.

Як повідомляє Bloomberg, про це свідчать дані звіту про видачу таких віз протягом 2008-2015 років, який 12 січня представила міністерка внутрішніх справ Великобританії Суелла Браверман.

За словами Браверман, під час моніторингу було виявлено невелику кількість осіб з високим ризиком отримання багатства незаконним шляхом.

Відео дня

Також були знайдені докази того, що заявники з високим ризиком використовували фінансові установи зі слабким контролем. Кілька фінансових установ, пов'язаних з мігрантами з високим рівнем ризику, згодом отримали "значні штрафи", зазначила Браверман.

Крім того, з'ясувалося, що серед одержувачів "золотої візи" були 10 громадян РФ, щодо яких Великобританія згодом ввела санкції.

У звіті, що охопив понад 6 тисяч виданих віз, не була представлена інформація про те, скільки "золотих віз" були в результаті перевірки анульовані і скільком особам, які можуть становити небезпеку, було надано громадянство Великобританії. Через це міністра вже розкритикував у Лейбористській партії.

Золота віза у Великобританії

З 2008 року у Великобританії діяла урядова програма, яка передбачала надання так званої "візи інвестора рівня 1" або "золотої візи". Вона надавала право проживання у Великобританії інвесторам, які вклали в країні від 2 мільйонів фунтів стерлінгів (2,4 мільйона доларів).

У 2015 році правила отримання "золотої візи" посилили. Від одержувачів почали вимагати відкрити банківський рахунок у Великобританії до подачі заяви на візу. За 7 років до цього було видано понад 6 тисяч таких віз.

Програму, яка була популярна серед багатих росіян та китайців, у 2022 році скасувала тодішній міністр внутрішніх справ Пріті Патель. Причиною стали побоювання, що вона використовується особами, які розбагатіли шляхом незаконної фінансової діяльності, корупції або організованої злочинності.

Вас також можуть зацікавити новини: