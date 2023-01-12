Серед осіб, які були володарями "золотих віз" в Великобританія, були росіяни, щодо яких згодом були запроваджені санкції.
Як повідомляє Bloomberg, про це свідчать дані звіту про видачу таких віз протягом 2008-2015 років, який 12 січня представила міністерка внутрішніх справ Великобританії Суелла Браверман.
За словами Браверман, під час моніторингу було виявлено невелику кількість осіб з високим ризиком отримання багатства незаконним шляхом.
Також були знайдені докази того, що заявники з високим ризиком використовували фінансові установи зі слабким контролем. Кілька фінансових установ, пов'язаних з мігрантами з високим рівнем ризику, згодом отримали "значні штрафи", зазначила Браверман.
Крім того, з'ясувалося, що серед одержувачів "золотої візи" були 10 громадян РФ, щодо яких Великобританія згодом ввела санкції.
У звіті, що охопив понад 6 тисяч виданих віз, не була представлена інформація про те, скільки "золотих віз" були в результаті перевірки анульовані і скільком особам, які можуть становити небезпеку, було надано громадянство Великобританії. Через це міністра вже розкритикував у Лейбористській партії.
Золота віза у Великобританії
З 2008 року у Великобританії діяла урядова програма, яка передбачала надання так званої "візи інвестора рівня 1" або "золотої візи". Вона надавала право проживання у Великобританії інвесторам, які вклали в країні від 2 мільйонів фунтів стерлінгів (2,4 мільйона доларів).
У 2015 році правила отримання "золотої візи" посилили. Від одержувачів почали вимагати відкрити банківський рахунок у Великобританії до подачі заяви на візу. За 7 років до цього було видано понад 6 тисяч таких віз.
Програму, яка була популярна серед багатих росіян та китайців, у 2022 році скасувала тодішній міністр внутрішніх справ Пріті Патель. Причиною стали побоювання, що вона використовується особами, які розбагатіли шляхом незаконної фінансової діяльності, корупції або організованої злочинності.