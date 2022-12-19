Росія почала погрожувати Греції через плани передати Україні системи ППО. Там заявили, що це може вплинути на відносини між країнами.
Про це йдеться у заяві представника МЗС Російської Федерації Марії Захарової. Вона наголосила, що передача Україні систем ППО С-300 є "провокаційною та відверто ворожою" стосовно Росії.
Захарова також повторила тези російської пропаганди. За її словами, у разі передачі ППО Україні Греція "стане співучасником українських неонацистів, які, зокрема, ведуть війну проти етнічних греків, які проживають на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях".
Представниця МЗС Росії заявила, що можлива передача стане "грубим порушенням" російсько-грецьких домовленостей і пригрозила "неминучими наслідками".
"Поки що ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - додала Захарова.
Війна в Україні: погрози Росії
Від початку війни Російська Федерація погрожує всім країнами, які якось допомагають Україні. Так, у вересні Росія погрожувала США, що ті стануть "стороною конфлікту", якщо передадуть ЗСУ ракети більшої дальності.
Як нещодавно повідомляв УНІАН, Росія погрожує США через можливу передачу Україні Patriot.