За її словами, у разу передачі ППО Україні Греція "стане співучасником українських неонацистів, які, зокрема, ведуть війну проти етнічних греків, які проживають на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях".

Росія почала погрожувати Греції через плани передати Україні системи ППО. Там заявили, що це може вплинути на відносини між країнами.

Про це йдеться у заяві представника МЗС Російської Федерації Марії Захарової. Вона наголосила, що передача Україні систем ППО С-300 є "провокаційною та відверто ворожою" стосовно Росії.

Захарова також повторила тези російської пропаганди. За її словами, у разі передачі ППО Україні Греція "стане співучасником українських неонацистів, які, зокрема, ведуть війну проти етнічних греків, які проживають на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях".

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Представниця МЗС Росії заявила, що можлива передача стане "грубим порушенням" російсько-грецьких домовленостей і пригрозила "неминучими наслідками".

"Поки що ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - додала Захарова.

Війна в Україні: погрози Росії

Від початку війни Російська Федерація погрожує всім країнами, які якось допомагають Україні. Так, у вересні Росія погрожувала США, що ті стануть "стороною конфлікту", якщо передадуть ЗСУ ракети більшої дальності.

Як нещодавно повідомляв УНІАН, Росія погрожує США через можливу передачу Україні Patriot.

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