Наразі Україна працює над певним форматом взаємодії з G20.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росію запросили на саміт "Великої двадцятки", оскільки вона є постійним членом цього формату, а також має тісні зв'язки з Індією, яка прийматиме захід у вересні.

"Тому що G20 – Росія входить до цього формату, на жаль. А по-друге, тому що Індія і РФ є доволі тісними партнерами", – сказав Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1", відповідаючи на запитання щодо того, чому РФ запросили на саміт.

Однак сам міністр сумнівається, що російський президент Володимир Путін візьме участь у заході особисто.

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"А Лавров – наші партнери вже відпрацювали техніку, називається "ігноруй Лаврова", – пошуткував Кулеба.

Він переконаний, партнери та союзники України не вестимуть переговорів без координації своїх позицій із Києвом. Також він відповів на питання, чи намагатиметься Україна отримати представництво на саміті G20.

"Навіщо виламувати двері? З Індією є діалог, є рівень комунікації. На останній зустрічі в Саудівській Аравії представник Індії брав участь, як і представник Китаю, що дуже вибісило росіян. Ми працюємо над, скажімо так, певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий", - додав міністр.

Саміт G20 в Індії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Індія дотримується нейтральної позиції у питаннях, щодо війни РФ проти України й не висловлює жодної крити на адресу Москви.

В липні ЗМІ писали, що ключові представники G20 не можуть дійти спільної мови щодо підсумкової заяви вересневого саміту саме через відсутність загальної позиції щодо російської агресії.

Якщо рішення таки не знайдуть, Індія стане першою країною-членом G20, яка не виступила з заявою, починаючи з 2008 року. Зазначається, що США і союзники наполягають на тому, щоб згадати в підсумковій заяві війну РФ проти України, Однак РФ та Китай виступають категорично проти цього.

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