На саміт запросили представників 9 країн, що не є постійними членами G20.

Індія вирішила не запрошувати Україну взяти участь у саміті G20, який має відбутися 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі. Як пише російське видання РБК, таку заяву зробив спеціальний секретар індійського представництва у G20 Міктеш Пардеші.

Водночас російський диктатор Володимир Путін значиться у списку учасників. Такий висновок можна зробити зі списку учасників саміту, оприлюдненого на сайті G20.

Так, з постійних членів Великої двадцятки на саміті очікують побачити президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, голову Євроради Шарля Мішеля, президентів Юн Сок Йоля (Південна Корея), Лулу Да Сілву (Бразилія), Сі Цзіньпіна (Китай), Еммануеля Макрона (Франція), Реджепа Таїпа Ердогана (Туреччина), Джозефа Байдена (США).

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Крім того, на саміт приїдуть премʼєр-міністри Джастін Трюдо (Канада), Ріші Сунак (Велика Британія), Ентоні Албаніз (Австралія), Фуміо Кішіда (Японія), Джоржда Мелоні (Італія), Нарендра Моді (Індія) і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також серед учасників будуть представники Аргентини, Індонезії, Мексики, Саудівської Аравії, ПАР і російський президент Володимир Путін.

Водночас у списку запрошених – такі люди:

премʼєр-міністр Бангладешу Шейх Хасіна,

президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі,

премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте,

премʼєр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун,

президент Іспанії Педро Санчес.

Також у списку запрошених представники Маврікію, Нігерії, Оману та ОАЕ.

Саміт G20 в Індії

Індія вирішила дотримуватися нейтральної позиції у питаннях, що стосуються війни, яку РФ розвʼязала проти України. Держава не висловлює жодної крити на адресу Москви, а постійно закликає до дипломатичного вирішення "конфлікту".

При цьому в липні ЗМІ писали, що ключові представники G20 не можуть дійти спільної мови щодо підсумкової заяви вересневого саміту. Вони не знають, що сказати про війну Росії проти України.

Зазначається, що якщо рішення таки не знайдуть, то Індія стане першою країною-членом G20, який не виступив з нею, починаючи з 2008 року. За даними журналістів, США і союзники наполягають на тому, щоб згадати в підсумковій заяві війну РФ проти Україні, але Москва і Пекін виступають категорично проти цього. Саме це і заводить справу в глухий кут.

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