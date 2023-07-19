У групі існують великі розбіжності, оскільки країни мають різні національні позиції, і слід враховувати червоні лінії.

Головні представники країн Групи 20 (G20) мають намір частіше проводити зустрічі для пошуку спільної мови щодо того, як описати війну Росії проти України в підсумковій заяві саміту лідерів G20, який пройде у вересні.

Як пише Bloomberg, якщо спільна заява не буде прийнята, то Індія стане першим членом G20, який не виступив з нею, починаючи з 2008 року. При цьому Індія хоче уникнути такої ситуації, оскільки прем'єр-міністр країни Нарендра Моді прагне зміцнити свою репутацію міжнародного діяча.

"У нас буде від 10 до 12 раундів", - сказав Амітабх Кант, головний переговорник від Індії. Однак складання остаточного комюніке вже почалося з віртуальної наради переговірників.

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Видання нагадало, що зустрічі міністрів закордонних справ і фінансів G20 в Індії завершилися без підсумкового комюніке. Міністри фінансів провідних економік світу розійшлися в думках з приводу формулювань, що описують війну.

Відомо, що США і їх союзники наполягають на згадці війни президента Володимира Путіна в Україні в комюніке, але Росія і Китай категорично проти цього, що заводить справу в глухий кут.

Всередині групи все ще існують великі розбіжності, прокоментував Кант. Він пояснив, що країни G20 мають різні національні позиції, і слід враховувати червоні лінії.

Саміт G20 та Україна

Індія зайняла нейтральну позицію щодо війни Путіна проти України. Індійська влада не критикує РФ, а лише закликає до пошуків дипломатичного вирішення війни.

А 15 липня "шерпа" Індії в G20 Амітабх Кант заявив, що допомога в досягненні миру між Україною та РФ не є завданням G20. Ця мета може бути досягнута за посередництва ООН або в результаті двосторонніх переговорів.

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