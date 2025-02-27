Як відзначив речник, "смішно бачити", коли російські посадовці посилаються на російську конституцію.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на небажання Російської Федерації, яка продовжує загарбницьку війну проти України, обговорювати повернення Україні окупованих територій. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Зокрема, речник прокоментував заяву РФ про те, що окуповані регіони України нібито записані в конституції Росії і не підлягають бути темою переговорів.

У цьому зв'язку Тихий нагадав, що 143 країн-члени ООН восени 2022 року підтримали резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" та підтвердили, що жодні російські претензії на українські території не є законними. Ці претензії не мають юридичної сили.

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"Тож, Росія не може висувати будь-які територіальні претензії Україні. Україна має міжнародно визнані кордони, які не змінилися, незважаючи на будь-які російські спроби", - наголосив Тихий.

При цьому, як відзначив речник, "смішно бачити", коли російські посадовці посилаються на російську конституцію. Тихий підкреслив:

"Це та конституція, яку цей режим розірвав і їхній диктатор перебуває при владі чверть століття, оскільки, по суті, він розірвав свою власну конституцію".

Він додав, що російські чиновники посилаються на їхню конституцію, коли це слугує їхнім пропагандистським наративам.

Водночас, Тихий нагадав про статтю 353 російського кримінального кодексу, яка передбачає, що планування, підготовка чи розв'язання агресивної війни карається ув'язненням на термін від 7 до 15 років, а ведення агресивної війни карається до 20 років позбавлення волі.

"Якщо російські посадовці хочуть посилатися на російське законодавство, я їх закликаю не бути вибірковими", - наголосив Тихий.

Заяви РФ про окуповані українські території

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію.

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що росіяни чудово розуміють, що Україна під час перемовин не віддасть всю територію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, які нібито "увійшли до нової конституції РФ".

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