За словами Стефана Сежурне, країни мають "різний ступінь зобов'язань" з початку повномасштабної війни в Україні.

Франція має бути "на правильному боці історії" щодо війни в Україні. Про це в інтерв'ю Le Monde сказав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Зокрема, він прокоментував інформацію про розбіжності між президентом країни Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо України.

"Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань", – зазначив дипломат.

За його словами, у Франції та Німеччини спільна мета - підтримати Україну. При цьому країни мають "різний ступінь зобов'язань" з початку повномасштабної війни в Україні, зокрема стосовно ракет.

"Це питання не є виборчим, воно є екзистенційним. Україна опинилася в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б хотів, аби це було не так, і щоб існував широкий консенсус поза партійними розбіжностями", – підкреслив глава МЗС Франції.

Ймовірний конфлікт між Макроном і Шольцем

Днями видання Bloomberg повідомило, що конфлікт Макрона з Шольцем завдає величезної шкоди Україні. Як зазначили журналісти, публічна розбіжність між лідерами Франції та Німеччини сталася у найгірший для України час.

Зокрема, Макрон на саміті європейських лідерів у Парижі дав чітке послання: допомогти Україні виграти війну і змусити лідера РФ Володимира Путіна відступитися. При цьому підтекст його заяви "демонстрував зневагу до канцлера Німеччини Олафа Шольца".

За словами французьких чиновників, Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити за межами короткострокової перспективи. Близькі помічники канцлера також визнають, що лідери не ладнають. Так, у Берліні Макрона сприймають як монархічну фігуру, якій краще вдається висувати грандіозні ідеї, ніж втілювати їх у життя.

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