Публічна розбіжність між лідерами Франції та Німеччини сталася у найгірший для України час.

Суперечки у стосунках між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом загострилися у найгірший для України час та вкрай негативно впливають на воєнний конфлікт з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті європейських лідерів у Парижі дав чітке послання: допомогти Україні виграти війну і змусити Володимира Путіна відступитися. Водночас, підтекст його заяви демонстрував зневагу до канцлера Німеччини Олафа Шольца, пише Bloomberg.

"Натяки Макрона на початку цього тижня про розгортання військ в Україні були навмисно двозначними, за словами офіційних осіб, і мали на меті створити невизначеність у свідомості російських військових планувальників. Але за словами чиновника, знайомого з цими дискусіями, така заява французького президента пішла врозріз з чіткими побажаннями офісу Шольца", - пише видання.

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За словами французьких чиновників, пише Bloomberg, Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити за межами короткострокової перспективи. Близькі помічники канцлера також визнають, що лідери не ладнають. У Берліні Макрона сприймають як монархічну фігуру, якій краще вдається висувати грандіозні ідеї, ніж втілювати їх у життя.

Німецькі чиновники зазначають, що Макрон готовий жорстко говорити про Україну, надавши менше допомоги ніж Німеччина.

За даними Кільського інституту, військові зобов'язання Німеччини перед Україною в період з січня 2022 року по січень 2024 року склали 17,7 мільярда євро (19 мільярдів доларів), а Франції - 0,64 мільярда євро. Французький уряд заявляє, що витратив 3,8 мільярда євро, не надаючи розбивку цих цифр.

У свою чергу, французькі чиновники заявляють, що країна надає Україні зброю, яка справді має значення, і робить це стабільно.

Один зі східноєвропейських чиновників, який тісно співпрацював з французами і німцями, сказав, що обидва лідери вважаються зарозумілими, але принаймні Макрон розуміє, що потрібно щось робити.

"Проблема в тому, що позиція Макрона ослаблена обмеженим обсягом військової допомоги, яку Франція досі надавала Україні, що не відповідає її статусу найсильнішої військової держави Європи", - вважає Рим Момтаз, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Парижі.

Як пише Bloomberg, розбіжності підкреслюють давні труднощі обох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі у політиці, а також те, до чого ця напруженість може призвести, і як поставити під загрозу хід війни.

Заява Макрона сколихнула Європу

Нагадаємо, нещодавно Макрон заявив, що країни-члени Євросоюзу обговорюють питання можливої відправки своїх солдатів в Україну в майбутньому. Він зазначив, що консенсусу в цьому питанні ще не досягли.

Одразу після цього низка країн НАТО виступила з заявами, що не розглядає відправку своїх військ в Україну та їхню участь у війні з Російською Федерацією.

Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не відправлятиме німецьких солдатів в Україну.

"НАТО не є і не буде однією зі сторін цієї війни. І це означає, що Німеччина не братиме участі у війні", - заявив Шольц, водночас запевнивши, що Німеччина спільно з партнерами посилить підтримку України.

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