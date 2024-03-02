Україну очікує важкий період у війні.

Україну очікує важкий період у війні, доки допомога Заходу не дасть змогу знайти їй рівновагу в цій битві. Про це сказав канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм, повідомляє ERR.

Сальм також висловив сподівання, що найближчими місяцями Європа виділить Україні кошти на придбання далекобійного озброєння.

"Я думаю, що цей день настане в найближчі пару місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", - сказав Сальм.

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Допомога Заходу Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що несвоєчасні поставки західними партнерами зброї для захисту України від російських окупантів є головним розчаруванням за два роки війни.

Міністр оборони Рустем Умеров зазначав, що Захід не виконав 50% зобов'язань щодо своєчасного постачання зброї Україні. За його словами, такі затримки в допомозі партнерів призводять до втрати людей і територій.

Водночас військовий експерт Олег Жданов не виключає, що американські ракети ATACMS більшої дальності передадуть Україні разом із першими західними винищувачами F-16.

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