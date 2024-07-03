Єнс Столтенберг попросив країни Альянсу зберегти військову допомогу Україні на колишньому рівні.

Країни-члени НАТО домовилися про фінансування військової допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів євро. Київ отримає ці кошти наступного року.

Агентство Reuters повідомило, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни Альянсу зберегти військову допомогу Україні на тому самому рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що становитиме близько 40 мільярдів євро на рік.

Лідери країн НАТО підпишуть цю угоду наступного тижня у Вашингтоні.

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Саміт НАТО у Вашингтоні - останні новини

Лідери НАТО збираються на саміт Організації Північноатлантичного договору у Вашингтоні з 9 по 11 липня, щоб частково відсвяткувати 75-ту річницю військового Альянсу.

Президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг розповіли про очікування від саміту лідерів Альянсу. Зеленський наголосив на готовності членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, передусім системами протиповітряної та протиракетної оборони.

При цьому видання Reuters повідомило, що Україна отримає "хороші новини" у своєму прагненні отримати більше систем протиповітряної оборони на саміті НАТО.

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