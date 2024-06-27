Україна очікує, зокрема, рішення щодо посилення ролі НАТО в координації безпекової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг розповіли про очікування від саміту лідерів Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Про це йдеться у пресрелізі на сайті президента.

Зустріч Зеленського зі Столтенбергом відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Глава держави подякував генсеку Альянсу за послідовні зусилля із залучення союзників до допомоги Україні, зокрема щодо посилення можливостей із захисту українського неба.

Водночас ключову увагу під час зустрічі приділили підготовці до Вашингтонського cаміту НАТО, який відбудеться в липні цього року. Зеленський відзначив готовність членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, насамперед системами протиповітряної та протиракетної оборони.

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"Також Україна очікує рішення щодо посилення ролі НАТО в координації безпекової допомоги, тренувань українських військових та довгострокових фінансових зобов’язань союзників для забезпечення стабільної підтримки нашої держави", – йдеться у повідомленні.

При цьому на сайті Альянсу сказано, що Столтенберг і Зеленський зустрілися для обговорення фінальних приготувань до Вашингтонського саміту. Так, на заході посилення підтримки України буде топ-пріоритетом для лідерів союзників.

"Я думаю, ми дійсно на шляху до дуже відмінного саміту для України і НАТО", – сказав Столтенберг.

Він підтвердив, що очікує від союзників узгодження, аби НАТО перебрало на себе провідну роль в координації і наданні безпекової допомоги і проведенні навчань для України.

Генеральний секретар Альянсу також запропонував довгострокові фінансові зобов'язання, аби забезпечити для України більшу передбачуваність у допомозі, яку вона отримує.

НАТО і Україна

14 червня в Організації Північноатлантичного договору узгодили план з посилення підтримки України. Практичне втілення цього плану має відбутися на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні у липні.

Цей план визначає, як НАТО керуватиме координацією безпекової допомоги і навчанням. Відповідна координація під командуванням НАТО відбуватиметься з американської бази у німецькому місті Вісбаден і з логістичних вузлів, розташованих у східній частині Альянсу.

Також НАТО буде контролювати підготовку військовослужбовців Збройних сил України у навчальних центрах союзників, підтримуватиме Україну шляхом планування та координації пожертвувань, керуватиме транспортуванням та ремонтом технікою, і надаватиме підтримку на довготерміновий розвиток ЗСУ.

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