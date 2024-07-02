За словами держсекретаря США, більше новин про додаткові системи ППО для України будуть найближчими тижнями.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що найближчим часом можуть з'явитися новини про постачання Україні додаткових систем ППО. Це має відбутися до саміту НАТО 9-11 липня. Про це він сказав в інтерв'ю в Інституті Брукінгса.

Він зазначив, що успіхом для України є можливість "стояти на власних ногах" у військових, економічних та демократичних питаннях. Водночас у короткостроковій перспективі одним із ключових факторів українського успіху є сильна система протиповітряної оборони, запевнив Блінкен.

Політик наголосив, що економіка України має неймовірний потенціал, якщо в неї інвестувати. Аби він був розкритий, потрібно забезпечити ППО, яка захищатиме ті території, в які інвестували.

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"Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", - запевнив держсекретар США.

За його словами, самостійна у демократичній, військовій та економічних сферах Україна буде "найсильнішою відповіддю" російському диктатору Володимиру Путіну.

ППО для України - останні новини

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає системи ППО та ракети до них. Їх нададуть США та ще вісім країн Європи.

"Міжнародні партнери почули нас. Ми змогли переконати їх, що посилення ППО України - це найперший пріоритет. У підсумку маємо конкретні результати роботи як президента, так і всієї української команди за останній час", - зауважив прем'єр.

Також західні аналітики з'ясували, скільки ракет до систем ППО могла отримати Україна з 2022 року. Серед такої зброї є різні типи ракет, а саме PAC-2 до ЗРК Patriot, Aster 30 до SAMP/T та інші.

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