За даними ЗМІ, в Альянсі хочуть знайти позицію, яка влаштувала б усіх - і країни-члени і Україну.

У Вільнюсі на саміті НАТО можуть оголосити про зближення з Україною і збільшення її підтримки, але при цьому залишать вимогу проводити реформи.

Передбачається, що таке формулювання влаштує і членів Альянсу, і владу України, передає Euractiv з посиланням на власні джерела. За відомостями видання, збільшення підтримки передбачає розширення оборонного планування; підготовку військових ЗСУ; інвестиції в українську оборонну промисловість.

Один з високопоставлених чиновників НАТО повідомив, що на саміті члени Альянсу дадуть Україні меседж про зміцнення обороноздатності, але при цьому буде вказано, що Київ повинен продовжувати займатися реформами.

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"Фокус полягає в тому, щоб знайти формулу, яка задовольнить всіх", – сказав високопоставлений чиновник НАТО.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі запланований на 11 липня.

Допомога НАТО Україні

Україна вже давно декларує своє бажання вступити до НАТО. Однак, як стверджують експерти, цього не вдасться зробити до закінчення війни.

При цьому Альянс досить серйозно зміцнює зв'язки з Україною і всіляко допомагає в боротьбі з російськими окупантами. Так, за словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, за рік західні союзники надали Україні військову допомогу на суму $ 70 млрд.

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