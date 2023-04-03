За останній рік західні союзники надали Україні військову допомогу на суму понад 70 мільярдів доларів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, пише CNN. "Немає жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Він готується до нової війни", - попередив він.
Генсек зазначив, що підтримка Альянсу розрахована на довгострокову перспективу. "Ми обговоримо, як ми можемо посилити нашу підтримку, в тому числі шляхом продовження зміцнення збройних сил України і підтримки переходу від радянської епохи до обладнання НАТО", - сказав Столтенберг, підкресливши необхідність вжити заходів після закінчення війни, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію.
Водночас він закликав союзників по НАТО більше вкладати в оборону, говорячи про нестабільність, тероризм, а також про зростаючий вплив Ірану, Росії та Китаю.
Шлях України до НАТО
Як повідомляв УНІАН, минулої осені президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Північноатлантичного альянсу в прискореному порядку.
У НАТО відповіли, що їх двері для України відкриті, однак під час повномасштабної війни вони зосереджені на підтримці оборони країни.
Генеральний секретар Альянсу неодноразово заявляв, що вони готові підтримувати Україну в захисті від російської агресії. Днями він заявив, що без перемоги питання вступу країни до НАТО не матиме значення.
За даними опитування українців, вступ країни до НАТО підтримують майже 90% громадян країни.