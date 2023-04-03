В Альянсі не бачать ознак того, що російський диктатор хоче миру.

За останній рік західні союзники надали Україні військову допомогу на суму понад 70 мільярдів доларів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, пише CNN. "Немає жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Він готується до нової війни", - попередив він.

Генсек зазначив, що підтримка Альянсу розрахована на довгострокову перспективу. "Ми обговоримо, як ми можемо посилити нашу підтримку, в тому числі шляхом продовження зміцнення збройних сил України і підтримки переходу від радянської епохи до обладнання НАТО", - сказав Столтенберг, підкресливши необхідність вжити заходів після закінчення війни, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію.

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Водночас він закликав союзників по НАТО більше вкладати в оборону, говорячи про нестабільність, тероризм, а також про зростаючий вплив Ірану, Росії та Китаю.

Шлях України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, минулої осені президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Північноатлантичного альянсу в прискореному порядку.

У НАТО відповіли, що їх двері для України відкриті, однак під час повномасштабної війни вони зосереджені на підтримці оборони країни.

Генеральний секретар Альянсу неодноразово заявляв, що вони готові підтримувати Україну в захисті від російської агресії. Днями він заявив, що без перемоги питання вступу країни до НАТО не матиме значення.

За даними опитування українців, вступ країни до НАТО підтримують майже 90% громадян країни.

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