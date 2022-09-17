У Альянсі наголосили, що неспровокована війна Росії проти України стала початком нової доби глобальної безпеки і є більшою, ніж сама Україна.

НАТО не змінить військову підтримку України з настанням зими.

Про це голова Військового комітету Північноатлантичного Альянсу адмірал Роб Бауер сказав на конференції Військового комітету НАТО в суботу, 17 вересня.

"Надзвичайна сміливість українських збройних сил і українського народу знову й знову братиме гору над опонентом. Союзники НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться незламною", – наголосив він.

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За словами Бауера, неспровокована війна Росії проти України стала початком нової доби глобальної безпеки і є більшою, ніж сама Україна.

"Нападу зазнав увесь міжнародний порядок, заснований на правилах. Це, а також терористичні угруповання, які використовують асиметричні засоби ведення війни і створюють глобальні й локальні кризи, а також Китай, який масово нарощує військові зусилля і вдається до небезпечної риторики, – усе це тяжіє над нами", – зазначив він.

Очільник Військового комітету додав, що перед НАТО стоїть "священне завдання захищати мільярд громадян, які живуть на його території, завжди планувати й думати наперед", а також бути готовими до неочікуваного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО збирає зимову форму для ЗСУ, але стикається з проблемами

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