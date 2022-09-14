На думку експерта, "безпекові гарантії" є лише перехідним етапом на час війни і до вступу України в Альянс.

Після перемоги над РФ, процес вступу України в НАТО триватиме всього кілька місяців.

Таку думку в коментарі ТСН висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Альтернативою до НАТО нічого бути не може. Це ("гарантії безпеки для України" - ред.) може бути виключно як перехідний етап, не більше. Він гарантує нам безпеку з боку наших міжнародних партнерів на тому рівні, на якому ми зараз її отримуємо. Це не означає, що у разі чого буде використовуватись саме мілітарний ресурс країн НАТО", - пояснив експерт.

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Коваленко висловив переконання, що після того, як війна з РФ закінчиться й Україна повністю поверне свої території, питання прийняття до Північноатлантичного альянсу вирішиться протягом лічених місяців.

"Тобто ці безпекові домовленності є тимчасовими на час ведення війни. НАТО сьогодні зацікавлене в Україні навіть більше, ніж Україна в НАТО. Тому в майбутньому Україна буде у НАТО і крапка", - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня другий президент України Леонід Кучма заявив, що перспективи вступу України до ЄС залежать від того, чим закінчиться війна з РФ. Він зазначив, що Україна із замороженим конфліктом має мало шансів на вступ до ЄС.

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