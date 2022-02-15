Глава МЗС зазначив, що більше віритиме побаченим фактам про відведення російських військ, а не заявам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення Російської Федерації про повернення частини підрозділів, що брали участь у воєнних навчаннях неподалік кордону України, до постійних місць дислокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило, знаєте, - не "почуємо, тоді повіримо", а "побачимо і тоді повіримо". Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу вже розпочали навантаження на транспорт та вирушать у вівторок. За його словами, військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у Білорусії спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість".

Можливе вторгнення РФ в Україну

В останні пару місяців Росія під виглядом навчань сконцентрувала біля кордонів України значну кількість військових. Після цього у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ готується до вторгнення в Україну.

Тим часом РФ заперечувала свої наміри вторгнутися в Україну і водночас висунула НАТО ультиматум. Серед іншого, в ньому була вимога не приймати Україну в члени Альянсу.

За останніми оцінками Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, до кордонів України та на окуповані території Росія стягнула понад 120 тис. військових.

Західні країни серйозно занепокоїлись можливим наступом Росії на Україну. У зв'язку з цим було проведено низку почергових переговорів на найвищому рівні між президентами України, Росії, Франції та США.

Наприкінці минулого тижня розпочався справжній інформаційний апогей щодо можливого вторгнення РФ. 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Однак інформацію про те, що РФ готується до нападу спростував міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу з посиланням на інформацію від джерел у Росії та Білорусі. Проте у ЗМІ з'явилася навіть дата наступу – 16 лютого, однак представник Пентагону Джон Кірбі не зміг підтвердити початок вторгнення Росії на територію України цього дня.

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