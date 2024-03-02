Ядерна зброя Росії перебуває в стані "повної готовності" до застосування і може бути використана в разі відправки військ НАТО в Україну, заявив у четвер Путін.

Адресат нової ядерної загрози президента РФ Володимира Путіна визнав її черговою страшилкою. У НАТО вважають останню заяву російського президента, висловлену в посланні Федеральним зборам, радше міркуваннями, що підпадають під логіку психологічного залякування, ніж реальними намірами. Про це в інтерв'ю іспанській газеті El País заявив заступник генерального секретаря альянсу Мірча Джоане.

Ядерна зброя Росії перебуває в стані "повної готовності" до застосування і може бути використана в разі відправки військ НАТО в Україну, заявив у четвер Путін.

"Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування Росією цієї зброї", - відповів на ці слова Джоане.

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Він сказав, що самі по собі подібні заяви "дуже небезпечні, оскільки підривають довіру" і РФ знає наслідки такого кроку.

"Такі погрози задіяти ядерну зброю ми чуємо від російських лідерів щонайменше два роки, як почалася війна в Україні. І це від такої ядерної наддержави, як Росія. Це дуже безвідповідально, тому що, коли ви володієте такою зброєю, у вас також є зобов'язання щодо стриманості. Ці заяви є частиною їхнього арсеналу залякування і психологічного тиску", - додав заступник генсека НАТО.

Ядерні погрози Путіна - деталі

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових. Відповідну заяву Путін зробив під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірності введення в Україну іноземних військ.

У Міністерстві закордонних справ КНР відреагували на чергові ядерні погрози Путіна іншим країнам. Прес-секретар міністерства Мао Нін прокоментувала його останню заяву, пов'язану з можливістю відправки західних військових в Україну. "У ядерній війні не буде переможців, Китай закликає всі сторони зберігати стриманість", - сказала вона.

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