Диктатор заговорив про "реальну загрозу" ядерної війни, яка означатиме знищення людства.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Відповідну заяву Путін зробив під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірності введення в Україну іноземних військ.

"Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це якась маячня...Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони мають розуміти, що у нає теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території", - заявив Путін.

Диктатор також заговорив про "реальну загрозу" ядерної війни, яка означатиме знищення людства.

"Усе, що вони (Захід і США - ред.) вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації", - заявив Путін.

Іноземні війська в Україні - що заявляв Макрон

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Парижі зустрілися лідери та високопосадовці багатьох європейських країн та інших союзників для обговорення подальшого надання підтримки для оборони України у війні з Російською Федерацією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча офіційної згоди немає, він не виключає залучення західних військ на територію України в майбутньому.

Також Макрон оголосив про створення "коаліції" для надання Україні "ракет та бомб середньої та великої дальності". Він закликав європейські країни "виробляти більше" боєприпасів для України.

Окрім того, Макрон заявив, що Європа має бути готовою до можливого нападу Росії на країни НАТО.

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