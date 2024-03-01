У ядерній війні не буде переможців, заявила речниця МЗС.

У Міністерстві закордонних справ КНР відреагували на чергові ядерні погрози російського диктатора Путіна іншим країнам.

Речниця міністерства Мао Нін прокоментувала його останню заяву, пов'язану з можливістю відправки західних військових в Україну. "У ядерній війні не буде переможців, Китай закликає усі сторони зберігати стриманість", - цитує її Укрінформ.

Мао заявила, що необхідно працювати разом задля зниження напруженості та стратегічних ризиків. "Ми закликаємо всі сторони зберігати виваженість і стриманість та будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог та консультації", - підкреслила представниця МЗС.

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Путін знову погрожує ядерною війною: що відомо

Росія неодноразово обіцяла застосувати ядерну зброю в разі своєї поразки, атак на окупований Крим, передачі Україні певних типів озброєння та відправки західних військ на фронт.

Цього тижня у Парижі для обговорення війни в Україні зустрілися 20 європейських лідерів. Згодом президент Франції сказав, що вони обговорювали можливість відправки своїх військ в Україну в майбутньому.

У Кремлі заявили, що це призведе "не до ймовірності, а до неминучості прямого зіткнення Росії і НАТО". Згодом Путін пригрозив світу ядерною війною та "трагічними наслідками".

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