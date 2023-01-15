Всього на борту літака перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

У Непалі в неділю вранці, 15 січня, розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів до Покхари з Катманду.

Загалом на борту літака, який розбився між старим аеропортом і міжнародним аеропортом Покхара, перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу, пише The Kathmandu Post. Серед пасажирів були троє немовлят, троє дітей і 62 дорослих.

Генеральний директор міжнародного аеропорту Трібхуван Премнат Тхакур повідомив, що літак із реєстраційним номером 9N-ANC вилетів із Катманду о 10:30 за місцевим часом (6:45 за Києвом).

Відео дня

На зображеннях і відео, опублікованих у соціальних мережах, видно клуби диму, що піднімаються з місця аварії.

За даними Управління цивільної авіації Непалу, серед пасажирів були 53 непальці, п'ятеро індійців, четверо росіян, один ірландець, один австралієць, один аргентинець, два корейці та один француз. Попередньо, в результаті авіакатастрофи усі, хто був на борту, загинули. Наразі рятувальники дістали тіла 25 жертв.

Як повідомляв УНІАН, у 2019 році троє загинули, четверо поранені в результаті авіакатастрофи в аеропорту Тенцінг-Хілларі непальського міста Лукла. Невеликий літак Let-410 компанії Summit Air, який прямував до Катманду, під час зльоту врізався у вертоліт компанії Manang Air і з'їхав зі злітної смуги.

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