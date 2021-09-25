Вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту затримали біля берегів Північного моря.

У Нідерландах біля берегів Північного моря затримали двох українців за перевезення нелегалів яхтою.

Про це в суботу, 25 вересня, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на dpa.

Вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту перехопили біля міста Оуддорпа, що в нідерландській провінції Зеландія. Судно прямувало до Великої Британії.

Зазначається, що спершу мігранти намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда чи Роттердама. Однак, за словами правоохоронців, зараз контрабандисти людей дедалі частіше намагаються переправити їх вітрильними яхтами.

"Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людьми біля берегів Нідерландів", - заявив речник поліції інформагенції ANP.

Обох капітанів судна - українців - затримала прикордонна поліція за підозрою у контрабанді людей.

Раніше біля берегів Італії виявили яхту з 74 нелегалами, на борту якої перебувало 2 громадян України. А біля узбережжя Великої Британії затримали розкішну яхту з понад двома тоннами кокаїну на борту.

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Автор: Світлана Закелова