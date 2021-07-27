Нові правила в'їзду в Ісландію вже набули чинності, а в Нідерланди - почнуть діяти з 8 серпня.

Нідерланди та Ісландія на тлі погіршення ситуації зі штамом коронавірусу " Дельта" посилюють умови в'їзду для туристів.

Правила в'їзду в Нідерланди з 8 серпня

Так, згідно з рішенням уряду Нідерландів від 26 липня, з 8 серпня для поїздок навіть з безпечних країн за межами Євросоюзу доведеться показати сертифікат про повну вакцинацію, завершену не раніше ніж за 14 днів до поїздки, або ж довідку про негативний результат тесту на коронавірус, пише avianews.com.

При цьому Нідерланди визнають сертифікати про вакцинацію наступними типами препаратів:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

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У випадку з ПЛР-тестом з моменту здачі зразка на аналіз до моменту вильоту має пройти не більше 48 годин. Для швидкого тесту на антиген влада встановила термін дії 24 години. Від тестів звільнені діти до 12 років.

Правила в'їзду в Ісландію з 26 липня

Водночас в Ісландії з півночі 26 липня набули чинності нові правила перетину кордону, які зобов'язують всіх без винятку пасажирів, що прибувають в країну, надати негативний результат тесту на коронавірус, повідомляє "Європейська правда".

Вимога поширюється в тому числі на людей, вакцинованих від коронавірусу, і тих, хто перехворів раніше, і стосується як громадян і резидентів Ісландії, так і іноземних громадян - крім дітей, народжених в 2005 році та пізніше.

"Є дані про те, що навіть повністю вакциновані люди можуть заразитися COVID-19 і можуть заражати інших. Головний епідеміолог вважає, що якщо діючі правила не змінити, це збільшить ризик ще більшого поширення вірусу і призведе до обмежень на збори всередині країни", - зазначає МЗС Ісландії в прес-релізі, пояснюючи рішення уряду.

ПЛР або швидкий тест повинен бути зроблений не раніше 72 годин до прибуття.

Невакциновані люди, на додаток до тесту перед прибуттям, повинні повторно здати тест через 5 днів, а до того залишатися на самоізоляції.

Як повідомляв УНІАН, з 26 липня 2021 року відразу три європейські країни - Португалія, Фінляндія і Швеція - відкрили кордони для українських туристів.

З 27 липня для українців відкрилася і Іспанія.

Автор: Марина Григоренко