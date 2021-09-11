Яхта йшла з Карибського басейну під прапором Ямайки, її перехопили за 80 миль від узбережжя.

Біля узбережжя Великої Британії затримали розкішну яхту з понад двома тоннами кокаїну на борту.

Правоохоронці затримали шістьох чоловіків віком від 24 до 49 років - британця та п'ятьох нікарагуанців, пише BBC.

Затриманих підозрюють у незаконному обігу наркотиків, вони залишаються під вартою.

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За оцінками поліції, вартість наркотиків "на вулиці" складає близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько 221 млн доларів).

Яхта йшла з Карибського басейну під прапором Ямайки, її перехопили за 80 миль від узбережжя в міжнародних водах завдяки співпраці британських і австралійських відомств.

Як повідомляв УНІАН, у Колумбії затримали наркоторговців, які перевозили на підводному човні майже 2 тонни кокаїну. За попередніми оцінками, вартість вантажу досягає 60 мільйонів доларів.

Раніше на пляжі в іспанській Гранаді відпочивальники випадково виявилися учасниками затримання наркоконтрабандистів після того, як судно з більш ніж 700 кг наркотиків винесло на берег. Судно буквально влетіло на пляж, ледь не збивши жінку, яка якраз купалася. Через кілька хвилин прибула і поліція. На той час одні відпочивальники разом з черговим поліцейським вже утримували схопленого контрабандиста.

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Автор: Олександр Топчій