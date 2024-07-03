Міністр оборони в новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс запевнив, що підтримка України триватиме.

Україна може розраховувати на фінансову, військову і політичну підтримку Нідерландів, заявив у парламенті прем'єр-міністр Дік Схоф, який обійняв посаду прем'єр-міністра, а раніше обіймав посаду глави служби спільної розвідки і безпеки країни.

За його словами, нідерландці "не повинні бути наївними", адже "за кілька годин польоту звідси триває жахлива війна, у якій людські життя не відіграють для Росії жодної ролі", пише DW.

Схоф також зазначив, що найбільша загроза для Нідерландів "йде зі сходу". Оскільки глава нового уряду раніше працював у розвідслужбі, він "трохи більш стривожений, ніж інші".

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Також міністр оборони в новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс запевнив, що підтримка України триватиме. Він написав про це в повідомленні в соцмережі X, реагуючи на привітання з призначенням від українського міністра оборони Рустема Умерова.

"Нідерланди, як і раніше, готові підтримувати Україну стільки, скільки зможемо, так довго, як це буде потрібно. Ми і наші союзники - єдині в нашій рішучості повернути мир і безпеку в Україну. Сподіваюся на зміцнення нашої співпраці і швидку зустріч", - написав Брекельманс.

Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди незабаром можуть відправити в Україну перші винищувачі F-16,оскільки необхідну для експорту ліцензію вже отримано.

Про це Палаті представників повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише De Telegraaf. "Нідерланди мають передати 24 винищувачі F-16 українцям, які відчайдушно потребують цих літаків для захисту від російських повітряних ударів", - йдеться в повідомленні.

Журналісти зазначають, що Палата представників не розголошуватиме терміни відправки американських винищувачів, це залишається таємницею.

Раніше нова коаліція в Нідерландах, яку очолює правий радикальний політик Герт Вілдерс, домовилася про розподіл ключових посад у новому уряді. Також там визначили кандидатів на важливі для України посади міністрів закордонних справ і оборони.

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