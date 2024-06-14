Загалом партія Герта Вілдерса PVV претендує на п'ять міністерств у новому уряді країни.

Нова коаліція в Нідерландах, яку очолює правий радикальний політик Герт Вілдерс, домовилась про розподіл ключових посад у новому уряді. Також там визначили кандидатів на важливі для України посади міністрів закордонних справ та оборони, пише Politico.

Партія свободи Вілдерса PVV, правоцентристська ліберальна VVD, центристський Новий суспільний договір і популістська фермерська партія BBB завершили розподіл головних посад у новому кабінеті після шести місяців переговорів.

Зазначається, що кандидати на посади міністрів постануть перед парламентом на слухання щодо їхнього затвердження. Такий крок є новим у політиці Нідерландів. Тепер опозиції буде складно когось заблокувати, адже Вілдерс має тверду більшість.

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У виданні наголосили, що партія Вілдерса PVV претендує на п'ять міністерств, а саме: міграції, інфраструктури, охорони здоров’я, зовнішньої торгівлі, допомоги розвитку та економіки. Проте пост міністра оборони отримає ліберальна партія VVD, представником якої є прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Відомо, що міністерством оборони буде керувати депутат від лібералів Рубен Брекельманс.

Також центристська партія "Новий суспільний договір", яку заснував колишній християнський демократ Пітер Омтцігт, буде мати чотири міністерські посади, серед яких і глава МЗС. Очільником міністерства закордонних справ стане Каспар Вельдкамп, який був колишнім послом в Ізраїлі та Греції та є палким прихильником Тель-Авіва.

За інформацією журналістів, чотири партії завершать слухання щодо кандидатів до 26 червня. Це дозволить майбутньому прем'єр-міністру Діку Схоофу вирушити до Брюсселя на засідання Європейської Ради в кінці місяця.

Як вибори в ЄС вплинуть на допомогу Україні

Раніше видання Politico припустило, що вибори в ЄС можуть зменшити підтримку для України. Колишні чиновники наголосили, що результати виборів можуть бути передвісником назріваючого опору військовим зусиллям західних країн.

"Починає наростати ультраправий імпульс, який дає поштовх і заряджає інші ультраправі сили. Ви можете відчути цю нагальність: "Давайте зробимо це протягом наступних шести місяців", - підкреслила колишня заступниця помічника держсекретаря США в Бюро європейських і євразійських справ Хізер Конлі.

Своєю чергою за оцінками Європейської ради з міжнародних відносин, вибори до Європарламенту можуть загрожувати допомозі України, адже відбудеться "суттєве зміщення вправо в багатьох країнах, правопопулістські та праворадикальні партії отримають голоси по всьому ЄС, а лівоцентристські та "зелені" партії їх втратять".

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