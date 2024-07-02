Схвалено експортну ліцензію.

Нідерланди незабаром можуть відправити в Україну перші винищувачі F-16, оскільки необхідну для експорту ліцензію вже отримано.

Про це Палаті представників повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише De Telegraaf. "Нідерланди мають передати 24 винищувачі F-16 українцям, які відчайдушно потребують цих літаків для захисту від російських повітряних ударів", - йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що Палата представників не розголошуватиме строки відправки американських винищувачів, це залишається таємницею.

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F-16 для України

Як відомо, наразі чотири країни офіційно пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Тривають навчання українських пілотів на території країн-партнерів.

Бельгія анонсувала поставки 30 літаків , Данія - 19, а у Норвегії заявили, що українські Повітряні сили отримають від них винищувачі з новішим озброєнням.

Нідерланди мають відправити в Україну 24 F-16. Раніше Оллонгрен заявляла, що перші винищувачі мають прибути вже влітку цього року. Після цього постачання цих "пташок" буде поставлене "на потік", додала вона.

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