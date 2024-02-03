Тисячі українських біженців лишаються без домівки, серед них багато неповнолітніх.

У Німеччині через українців різко зросла кількість безпритульних. Про це йдеться у відповіді влади на запит одного з депутатів Ландтагу (парламенту - ред.) землі Баден-Вюртемберг, інформує Telegram-канал "Політика країни".

Зазначається, що кількість безпритульних у цій землі зросла у два з половиною рази – до 77 тисяч. У земельному уряді відповіли, що різке зростання пов'язане "зі статистичними причинами" та з урахуванням біженців з України.

"Оскільки ми беремо до уваги безпритульних біженців з України, до статистики безпритульних додалося багато людей. Так відбувається по всій Німеччині", - сказала представниця влади.

Посадовці уточнили, що 84% бездомних – іноземці.

Українські біженці в ЄС - останні новини

Кількість українських біженців збільшилася в усіх країнах ЄС. Данія стала єдиною країною ЄС, в якій кількість українських біженців знизилася - на 4,5%, повідомляє Євростат.

Загалом станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: